Актьорът Илайджа Ууд, прочул се с ролята на Фродо Бегинс в трилогията "Властелинът на пръстените", е станал баща за първи път, съобщиха Контактмюзик и БТА.

39-годишният Ууд и партньорката му, филмовата продуцентка Мете-Марит Конгсвед, наскоро са се сдобили с отроче, без да вдигат излишен шум около щастливото събитие.

Илайджа Ууд и Мете-Марит се запознават през 2017 г., докато работят над филма "I Don't Feel at Home in This World Anymore". Актьорът и продуцентката са забелязани за първи път като двойка през януари 2018 г. Първата им официална съвместна поява е на модно шоу през февруари 2019 г., припомня изданието.

