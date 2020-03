26 служители на завод за производство на химикали „Lotte” са ранени след експлозия и пожар, съобщи Агенция „Yonhap”, цитирана от БГНЕС.

Според информация на агенцията пожарът е започнал след експлозия рано сутринта. Той е бил потушен два часа по-късно от 38 пожарни бригади.

At least 26 were injured in an explosion at the #Lotte Chemical Corp plant in #Seosan, South Chungcheong Province in #SouthKorea at 2:59 am on Wed: Yonhap News Agency pic.twitter.com/yVGdZ8vtm9