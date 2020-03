Перуанският дипломат и бивш генерален секретар на ООН Хавиер Перес де Куеляр почина снощи в дома си в Лима на 100-годишна възраст, предаде БТА.

Роден в Лима на 19 февруари 1920 г., Хавиер Перес де Куеляр беше петият генерален секретар на ООН, която оглавяваше от 1982 до 1991 година. От 1940 г. той работи в перуанското министерство на външните работи, заемал е различни постове в посолствата на страната във Франция, Великобритания, Боливия и Бразилия, бил е посланик в Швейцария и тогавашния СССР.

