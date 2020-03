Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса за пандемия.

Според организацията разпространението на Covid-19 по целия свят е достигнало етапа, в който може да бъде обявен за пандемия.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A