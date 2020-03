Астрономи от Пенсилванския университет откриха в Слънчевата система над 100 нови малки планети в рамките на проекта Dark Energy Survey за картографиране на крупни структури във Вселената и изследване на тъмната енергия, предаде БТА.

В разстояние на 5 години, от август 2013 г. до януари 2019 г., специалистите събирали данни за източници на инфрачервено лъчение в небето от Южното полукълбо на нашата планета, включително за свръхнови и за галактични купове. Високата прецизност и голямото полезрение се оказали от полза за регистриране на транснептунови обекти - небесни тела в Слънчевата система, които кръжат отвъд орбитата на Нептун.

Най-малката планета около Слънцето готви зрелищен спектакъл

Били анализирани 7 милиарда точки, които се открояват на шумовия фон в данните, за да бъдат проверени като кандидати за транснептунови обекти. Учените изключили онези обекти, които не се придвижват, т.е. е невъзможно да са малки планети. В предварителния списък имало 400 кандидати. След повторния анализ били идентифицирани 316 малки планети, 139 от които дотогава били неизвестни.

