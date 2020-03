В събота, в Кралската опера във френския дворец Версай диригентът Франсоа-Ксавие Рот застана пред своя пулт и гордо се обърна, за да поздрави залата заедно със своя оркестър, но така и не чу обичайните ръкопляскания, предаде БТА.



В разгара на пандемията от коронавируса отсъстващите меломани успяха обаче да се насладят на Петата и Седмата симфония от Бетовен, излъчени пряко от телевизия "Мецо". Кралската опера и десетките затворени зали по цял свят се примиряват и дават спектакли онлайн или по телевизията, за да запазят контакта си с публиката. Стрийминг на живо, излъчване на стари концерти или оперни представления чрез приложения и платформи, но също и лични инициативи на артисти, озовали се моментално в техническа безработица.



Така например, германският пианист с произход от Русия Игор Левит изнася вече няколко дни рецитал чрез пряко видеоизлъчване в Twitter от жилището си - за голяма радост на своите близо 60 000 последователи.

Ich danke Euch. Von Herzen. Ich kann nur immer u. immer wieder danke sagen. Bleibt bitte gesund u. solidarisch. Bis morgen Abend. Gute Nacht



Thank you. From the bottom of my heart. Again and again: thank you. Please stay healthy and solidaric. See you tomorrow evening. Goodnight https://t.co/5grCngQnw5