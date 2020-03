По предварителни данни самолетът Су-27 се е разбил в Черно море по време на редовен полет, съобщи РИА Новости, цитирайки Министерството на отбраната.

Отбелязва се, че на 50 километра от град Теодосия самолетът е дал сигнал за бедствие.

В спасителната операция участват хеликоптери Ан-26, Ми-8, военни, както и граждански кораби, които са били в непосредствена близост до мястото на произшествието.

„Издирването на пилота в зоната на действие е усложнено от трудните метеорологични условия“, добавя Министерството на отбраната.

According to Russian Ministry of Defense an aircraft has crashed 50kms offshore, and there is a storm in the area.

The 2nd plane of RuAF crashed today

