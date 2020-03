Мъж, заподозрян в планиране атака срещу болница, лекуваща случаи на коронавирус в американския щат Мисури, почина след престрелка с ФБР, предаде Би Би Си.

До инцидента се стигнало,, когато агенти се опитаха да арестуват 36-годишния в град Белтън в рамките на вътрешно разследване за тероризъм, съобщи ФБР.

Властите заявиха, че мъжът е мотивиран от расистки и антиправителствени убеждения.

Предполага се, че е обмислял редица цели, преди да се спре върху болницата заради настоящото разпространяване на епидемията.

