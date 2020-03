Американският музикант Боб Дилън пусна 17-минутна песен, посветена на обстоятелствата, свързани с убийството на президента на САЩ Джон Кенеди, предаде БТА.

За издаването на песента Дилън съобщи на страницата си в Twitter. Композицията

"Murder Most Foul" с продължителност 16 минути и 57 секунди стана най-дългата в кариерата на музиканта Песента изпреварва предишния му рекорд от 16 минути и 31 секунди, поставен с "Highlands" от албума му "Time Out of Mind" от 1997 година.

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb