Един непланиран мащабен експеримент променя Земята. Откакто хората по целия свят си стоят вкъщи, за да спре разпространението на новия коронавирус, въздухът се прочисти, макар и за кратко, пишат Асошиейтед прес и БТА. Смогът вече не задушава Делхи, един от най-замърсените градове на планетата, а в Индия вече могат да се любуват на гледки, невиждани от десетилетия. Замърсяването с азотен двуокис в североизточните райони на САЩ намаля с около 30 на сто. Нивата на замърсяване на въздуха в Рим от средата на март до средата на април са с 49 на сто по-ниски в сравнение със същия период на миналата година. Звездите се виждат по-ясно нощем.

Хората забелязват животни на места и във време, които са необичайни. Койоти се появиха в центъра на Чикаго по "Мичиган авеню" и край Голдън гейт в Сан Франциско.

@realDonaldTrump I snapped a photo of a coyote running down an empty Mag Mile in Chicago in violation of Shelter In Place orders. Suggested course of action? pic.twitter.com/cqjx6DEVur — Michael Novo (@MichaelNovo9) April 22, 2020

Пума се разходи по улиците на Сантяго, Чили. Кози превзеха град в Уелс. В Индия, където дивите животни и досега бяха в градовете, гладни маймуни започнаха да влизат по домовете на хората и да отварят хладилниците в търсене на храна.

Докато хората си стоят вкъщи, Земята става по-чиста и дива.

„СОФИЯ ДИША": Кадри от високо показват кристалночист въздух (СНИМКИ)

„Това ни дава изключителна възможност да разберем каква бъркотия причиняваме ние, хората, на красивата си планета", казва специалистът по консервация Стюърт Пим от университета Дюк. „Сега имаме възможност магически да прогледнем колко по-хубаво би могло да бъде", добавя той.

Крис Фийлд, директор на института по околна среда Станфорд Удс, събра екип учени, които да оценят екологичните промени, настъпващи в условията на това, че толкова много хора са си по домовете. Учените, затворени по къщите си като всички нас, споделят, че нямат търпение да изследват неочакваните промени при плевелите, насекомите, времето, шума и замърсяването.

Италианското правителство подготвя експедиция, която да установи промените в морето при отсъствието на хора.

„Ние сякаш сме ударили Земята с чук по много различни начини и сега виждаме нейния отговор”, казва Фийлд.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ: Хималаите се виждат от Индия (СНИМКИ)

Учените проследяват сериозен спад на традиционните замърсители на въздуха като азотен двуокис, смог и фини прахови частици. Този тип замърсяване убива до 7 милиона души по света годишно според Дан Грийнбаум, президент на неправителствената организация Хелт ефектс инститют.

Въздухът от Бостън до Вашингтон е най-чистият, откакто сателитите на НАСА започват да измерват съдържанието на азотен двуокис през 2005 г., казва метеорологът от НАСА Бари Лефер. Причинявано основно от изгарянето на изкопаеми горива, това замърсяване е кратковременно, затова въздухът се прочиства от него по-бързо.

В сравнение с предишните пет години, замърсяването на въздуха през март бележи спад в Париж с 4% , в Бангалор и Индия - с 35 на сто, с 38% в Сидни, 29 на сто в Лос Анджелис, с 26% в Рио де Жанейро и с 9 на сто в Дърбан, РЮА, сочат измерванията на НАСА.

„Добиваме представа какво може да се случи, ако преминем към автомобили, които не замърсяват", казва Лефер.

Чистият въздух се забелязва най-ясно с просто око в Индия и Китай. На 3 април жителите на индийския гр. Джаландар, в Пенджаб, се събудиха и пред очите им се разкри гледка, невиждана от десетилетия - покритите със сняг върхове на Хималаите, които са на повече от 150 км от града им.

Himalayas are now visible for the first time after 30 years in India’s north, due to a sharp drop in pollution levels. pic.twitter.com/SCUDj5u0Cm — Elena Lika (@Elena__Lika) April 9, 2020

Чистият въздух означава по-силни дробове за астматиците, особено за децата, казва д-р Мери Пруники, ръководител на програмата за изследване на замърсяването на въздуха и здравето в медицинския факултет в Станфорд.

Парниковите газове, които улавят топлината и причиняват климатичните промени, остават в атмосферата 100 и повече години, така че ефектът от пандемията едва ли ще засегне глобалното затопляне, казва Зеке Хаусфатер, учен от Института "Брейктру". Нивата на въглероден двуокис все още се покачват, но не така бързо, както миналата година.

Спада аерозолното замърсяване, което не остава дълго във въздуха. Но аерозолите охлаждат планетата, затова климатологът от НАСА Гавин Шмид изследва дали спадащите нива сега ще допринесат за локално покачване на температурите.Фийлд казва, че е най-впечатлен от нарастващия брой диви животни в градовете, които се превръщат в звезди в социалните мрежи. Дори в Ню Йорк птиците сякаш са станали по-смели.

HOP TO IT: A kangaroo had the run of the city of Adelaide as residents stayed inside to slow the spread of the novel coronavirus. https://t.co/hhunOkr7Hq pic.twitter.com/0O4ZAw1Sa1 — ABC News (@ABC) April 20, 2020

В Аделаида, Австралия, полицията разпространи видеозапис на кенгуру, което се разхожда из почти опразнения център. Глутница чакали пък се настаниха в градски парк в Тел Авив.

Не, те не ни нападат. Дивата природа винаги си е била там, но много животни са срамежливи, казва Пим. Те излизат навън, когато хората си стоят вътре вкъщи.