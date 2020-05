Испанската полиция задържа мароканец в Барселона, заподозрян за връзки с джихадистката групировка ИДИЛ и за когото се предполага, че планирал екстремистка атака, пише БНР.

Гражданската гвардия съобщи за ареста на мъжа, описан като силно радикализиран, след съвместно разследване със силите за сигурност на Мароко и САЩ.

„Заподозреният е възнамерявал да извърши терористичен акт, детайлите на който са неизвестни“, обяви полицията в изявление.

Мъжът имал връзки с ИДИЛ от поне четири години, но до неотдавна не показвал знаци за радикализиране. След като Испания наложи на 14 март силни ограничителни мерки заради коронавируса, неговият интерес към джихадистката организация рязко се повишил, посочва полицията.

Мароканецът положил клетва за вярност пред ИДИЛ и обявил омразата си към запада в социална медия. Той направил няколко скрити пътувания в Барселона, като полицията предполага, че набелязвал потенциални мишени за атака.

