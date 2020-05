Гигантска акула с тегло 330 килограма е била уловена от траулери край северния гръцки пристанищен град Кавала и транспортирана до централния рибен пазар, съобщава гръцкият вестник „Катимерини“, цитиран от „Фокус“.

Bluntnose sixgill shark, not a basking shark as stated in the article. 😡 https://t.co/YkS7dZ93nz #sharks