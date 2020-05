Френският министър на висшето образование, научните изследвания и иновациите - Фредерик Видал заяви в събота, че само най-добрият сценарий ще позволи да се появи коронавирусна ваксина към края на есента на 2021 година, предава БНР.

Тръмп обяви началото на бързо разработване на ваксина за коронавирус

В интервю за френското радио Europe 1 бившият биохимик изрази скептицизъм по отношение на прогнозите на президента на САЩ Доналд Тръмп за успешното разработване на ваксина до края на 2020 година.

Vaccine to appear in 18 months at earliest - Vidalhttps://t.co/a1PPPz1Zq3