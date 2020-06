Археолози откриха огромен кръг от шахти край древно селище близо до Стоунхендж, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Откритието дава нови възможности за изследване на произхода и предназначението на загадъчния праисторически монумент. То беше наречено "изумително" от екипа археолози от няколко университета, работили по проекта.

Кръгът от шахти е с диаметър 2 км. Самите шахти са широки по около 10 м и дълбоки около 5 м. На брой са двайсетина. Кръгът е около селището Дърингтън уолс, което е на около 3 км североизточно от Стоунхендж. Шахтите вероятно са отпреди 4500 години, когато е построен и праисторическият монумент. Възможно е те да са обозначавали границите на свещена зона.

