Учени анализираха свойствата на вече откритите планети извън Слънчевата система и стигнаха до извода, че броят на обитаемите светове в Млечния път може да възлиза на няколко десетки хиляди. Резултатите от техните изчисления бяха публикувани в научното списание „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Изстреляха успешно ракетата "Ариана 5"

"Една от основните задачи на астрономията през следващите десетилетия е да открием следи от съществуването на живот на повърхността на екзопланети. Нашите изчисления показват, че ако открием дори една планета с възможни следи от живот, това ще означава, че с вероятност от 95%, в Млечния път има десетки хиляди населени светове “, пишат изследователите.

Преди половин век американският астроном Франк Дрейк публикува формула, която може да се използва за изчисляване на броя извънземни цивилизации в нашата Галактика, с който е възможен контакт, а също и за оценка на шансовете за това. Изчисленията на Дрейк показват, че трябва да има много такива планети и че човечеството определено трябва да установи контакт с техните обитатели.

Въпреки това, през годините след публикуването на уравнението не се случи нито един контакт с извънземни. Учените от онова време, включително Енрико Ферми, започнаха да поставят под въпрос истинността на предположенията на Дрейк. В резултат на това италианецът формулира така наречения „парадокс на Ферми“: Ако съществуват интелигентни извънземни, защо човечеството не е открило следи от тях преди?”.

НАСА планира следващо изстрелване на Crew Dragon

Учените все още не могат да разрешат този парадокс. Преди това те приемаха, че човечеството все още не се е срещало с извънземни цивилизации поради факта, че на нашата планета са се развили уникални условия, необходими за формирането на интелигентен живот. Сега тази хипотеза изглежда малко вероятна, защото астрономите са открили хиляди планети, подобни на Земята, около най-близките до нас звезди.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.