Голям горски пожар бушува край известен археологически обект на гръцкия полуостров Пелопонес, район със слаби валежи и високи температури, предаде ДПА. Огънят се е разгорял в района на Микена, където има руини от Микенската цивилизация, присъствала в Източното Средиземноморие между 15 и 12 в. пр. Хр., предаде БТА.

Our thoughts are with the people of Mykines & the incredible Bronze Age citadel of Mycenae. This afternoon, a wildfire burned parts of the site & the surrounding olive groves.



Photos & info via #ASCSA student associate member @BelisiG, who is working at the site

.

.#greece pic.twitter.com/IkHoynikea — ASCSA (@ASCSAthens) August 30, 2020

Пожарната служба съобщи, че археологическият обект е затворен. Според държавната телевизия ЕРТ пламъците са започнали да доближават района. Очаква се температурите в Гърция да се запазят над 40 градуса и през следващите два дни. През 2007 г. голям горски пожар унищожи големи части от древна Олимпия, също на Пелопонес, напомня агенцията.

We’ve had to leave the area, Wildfire breaks out in Mycenae, how sad and worrying! Pls Save the old civilisation #greece #mycenae #wildfire pic.twitter.com/TlMFhWiGPR — Tuncay A. (@TuncayAkyuez) August 30, 2020

We were just having a tour in Archeological site in Mycenae, Mykines when the wildfire appeared :( then we had to evacuate! pic.twitter.com/tEaAMyuMjs — Nina Plevnik (@NPlevnik) August 30, 2020

