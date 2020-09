Разпространени в социалните мрежи от масов бой потресоха цяла Европа. На кадрите се вижда как две групи млади мъже се бият без никаква милост, а падналите на земята продължават да бъдат ритани от противниците им.

Смята се, че боят е бил организиран, тъй като е с участието на фенове на "Локомотив" (Москва) и "Ростов".

Russia 14.09.2020

Fight between #hooligans of FC Rostov (black shirts) and Lokomotiv Moscow. FC Rostov wins. pic.twitter.com/XihsPR9BH2