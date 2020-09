Британски зоопарк постави папагали в изолация, защото започнаха да псуват посетителите, съобщи в. "Мирър", цитиран от БТА.

Петте африкански сиви папагала са осиновени от зоопарка Фрискни в Линкълншир на 15 август и са поставени в едно помещение. Изглежда те са използвали времето си в карантина, за да се научат един от друг да псуват. Това довело служителите на зоопарка до истеричен смях, но когато птиците започнали да демонстрират уменията си и пред посетители, ръководството решило да вземе мерки.

Parrots removed from Lincolnshire zoo after they started swearing at customers

https://t.co/GlYjegsS8Q