9-годишният амазонски папагал Чико смайва посетителите на зоопарка в Бостън, Англия, като пее популярни хитове, предаде БТА. Сред любимите песни на Чико са "If I Were A Boy" на Бионсе, "Poker Face" на Лейди Гага, "Firework" на Кейти Пери.

