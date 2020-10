Централната избирателна комисия на Киргизстан анулира резултатите от проведените в неделя парламентарни избори, след избухналите вчера протести. Хиляди излязоха по улиците на столицата Бишкек с искане за нови избори.

Над 120 ранени при безредици в Киргизстан (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първоначално протестът беше мирен, но по-късно прерасна в сблъсъци с полицията, а демонстранти щурмуваха парламента. Пострадали са стотици, а един човек е загинал. Протестите избухнаха, след като близки до президента Сооранбай Жеенбеков партии бяха обявени за победители на изборите.

Smoke could be seen billowing from the roof of #Kyrgyzstan's parliament building in #Bishkek on Tuesday, after protesters stormed the building.



Protesters accuse the #Kyrgyz government of vote-buying and fraud in the weekend's general election. pic.twitter.com/BEdHkgqrdh