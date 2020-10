Руските власти побързаха да евакуират над десет села в Рязанска област, след като в склад за боеприпаси избухна пожар, предаде Ройтерс.

Мощен взрив в столицата на Либия (ВИДЕО)

На качени в социалните мрежи кадри от склада се чуват детонации. В едно от тези видеа очевидец казва, че от небето се сипели шрапнели и пепел. Ройтерс не може да потвърди автентичността на тези кадри, предаде БТА.

There is another fire at an ammunition depot in Russia. This one is in Ryazan. https://t.co/fk7ToMxC8B pic.twitter.com/hvtrUFJEtK — Rob Lee (@RALee85) October 7, 2020

На всеки 5-10 секунди се чува взрив на боеприпас, съобщи РИА Новости, като се позова на службите за реакция при извънредни ситуации. Министерството на извънредните ситуации заяви, че се затваря магистрала, а над 10 села в петкилометров радиус около склада, който се намира на 260 км югоизточно от Москва, се евакуират, съобщи Интерфакс.

Складът се подпалил, след като бил обхванат от пожар, избухнал в близко поле и разнесен от вятъра, съобщи руската армия, цитирана от ТАСС. Няма пострадали на мястото, а военните и гражданите се евакуират. Пресслужбата на министерството на извънредните ситуации поясни, че са евакуирани над 1600 души от 14 населени места.

Highway "Kaspiy" from Moscow to Astrakhan and Volgograd shutdown due to explosions at arsenal. 5 kms mandatory evacuation zone declared https://t.co/Qz05VnQF5N #Russia pic.twitter.com/TR7uCc2OMa — Liveuamap (@Liveuamap) October 7, 2020

Няколко десетки домове в Рязанска област са повредени от осколки от боеприпаси, заяви запознат източник. Пожари и експлозии в складове за боеприпаси на руската армия има от години и те станаха причина за критики, че стандартите за безопасност са занижени, отбелязва Ройтерс.

#UPDATE : The #Russian Ministry of Defense announced that it is sending four Il-76 firefighting aircraft to extinguish fire at an ammunition depot near #Ryazan. pic.twitter.com/QNOK1L0haE — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) October 7, 2020

