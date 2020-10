На яркия фон на гигантски аквариум, пълен с акули, манти и други водни обитатели, група изпълнява своите йога практики, предаде БТА.

Закъсалият за средства "Оушън парк" в Хонконг предлага фитнес занимания, йога, медитация и курсове по танци, опитвайки се да съхрани бизнеса си и да противодейства на сериозните загуби в резултат на ограниченията заради пандемията.

Against the vivid backdrop of a giant #aquarium filled with sharks, manta rays and other aquatic life, a #yoga group on Thursday performed side planks, chair poses and lunges, their arms outstretched to the ceiling. @htTweets https://t.co/LA0sOgkGqs