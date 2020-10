Две деца загинаха, а други осем души са в болница след земетресението на остров Самос. Трусът с магнитуд 6,7 по Рихтер нанесе сериозни щети на островите Самос и Хиос, където има срутени сгради. Паднала е част от църква в Карловаси.

We pray for you Samos island 🕯️ Earthquake # Greece 🙏 pic.twitter.com/IrxhE0yrGc

Министърът на гражданската защита Никос Хардалиас отлетя спешно към мястото с лекарски екипи. В случай, че се наложи, жителите ще бъдат настанени в хотели.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис отложи обявяването на новите мерки срещу коронавируса за утре в 10.00 ч. заради трагедията на острова.Той проведе телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган след силното земетресение, което причини огромни щети и в Измир.

LATEST — 2 teenagers found dead on Greek island of Samos after a quake rattled Greece and Turkeyhttps://t.co/IYPelQ3Gne