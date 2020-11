Хиляди хора още са без ток и отопление в Приморския край, в руския Далечен изток, след безпрецедентната ледена буря, връхлетяла района миналата седмица, съобщава БТА. Властите се опитват да поправят щетите.

Руското министерство на енергетиката съобщи, че в сряда 5800 жители на Приморския край все още нямат ток, а 3300 души в регионалната столица Владивосток остават без отопление.

A powerful ice storm knocked out heat, electricity, and water to more than 150,000 people in Russia's Far East, coating the country's largest Pacific coast city, Vladivostok, in a thick layer of ice.https://t.co/Fx76T6ADm3 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 23, 2020



На 18 ноември в района валя леден дъжд. Тогава хиляди местни жители се събудиха на тъмно и на студено.

In Vladivostok, Russia's Pacific capital, all key systems from electricity, water, and heating to transport and communication collapsed after the storm downed frozen trees and ice-laden power lines with snow and strong winds continuing into November 20.https://t.co/7fYSjhRuEX — JohnJ Project Fear = Project Reality. 3.5% (@johnleremainer) November 23, 2020

Дебел лед покри дървета, коли, пътища и електрически линии, много от които не издържаха на тежестта. В Приморския край не е имало такава буря от 30 години.

“A freak snowstorm that has battered parts of the Russian Far East and left 100,000 residents without electricity for several days is linked to climate change, analysts and activists say…

“The weather phenomenon 6,500 kilometers east of Moscow follows....https://t.co/8P2jzqrJ39 — Climate Change World Media Newshub (@GNewshub) November 25, 2020

В събота близо 180 хиляди местни жители нямаха ток, вода или отопление.

