Над 11 000 жилища в 67 финландски града останаха без електричество заради есенна буря. Силни ветрове и валежи са предизвикали прекъсване на електрически кабели, съобщи местният доставчик „Енергиатеоллисуус”, цитиран от БТА.

С ВЕТРОВЕ 260 КМ/Ч: Ураган връхлетя бреговете на Никарагуа

Най-засегнати са райони в южната и югоизточната част на страната. Най-сложна е ситуацията в градовете Лапеенранта, Раасепори, Хамина и Луумяки. Във всеки от тях без ток са по над 600 домакинства.

Yle seuraa Liisa-myrskyä: Sähköttä noin 71 000 taloutta, puu kaatunut junaradalle – junat korvataan busseilla Oriveden ja Jyväskylän välillä https://t.co/tEGbWruSGJ



THIS IS WHAT I AM IN RIGHT NOW, EX-ETA WITH 20 M/S WINDSPEEDS#EtaHurricane #Extratropical #Finland #Storm