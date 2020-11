Силна буря с проливен дъжд и ураганен вятър връхлетя Ню Йорк Сити. В Манхатън и Бронкс има издадени предупреждения за опасност от торнадо.

Повече от 90 000 домакинства са без ток в Ню Джърси и Кънектикът. Властите предупреждават, че бурният вятър може да нанесе сериозни щети на инфраструктурата.

ALERT 🚨 Reports of damage after strong winds and rain - due to strong storm that sparked tornado warnings hits New York City (NYC).



Thousands are also without power in the area, with more than 28,000 in the dark in New Jersey.



Watch the video of disastrous #Tornado pic.twitter.com/kuSJFZbVKU