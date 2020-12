Слонове, облечени като Дядо Коледа, посетиха училище в Тайланд в ежегодна празнична традиция. Предколедното посещение на слоновете в училището в Аютая, северно от столицата Банкок, се организира от близо две десетилетия.

They come bearing gifts—masks! 🐘🎅🏼



Elephants from the Ayutthaya Elephant Palace, dressed as Santa Claus costumes and wearing face masks, hand out face masks to students outside the Jirasat Wittaya School in Thailand.



📷: AFP/Lillian Suwanrumpha pic.twitter.com/kbyhZsGJi2 — Philstar.com (@PhilstarNews) December 23, 2020

Тази година обаче животните, освен коледни одежди, носеха и предпазни маски, за да насочат вниманието на учениците към заплахата, която представлява продължаващата коронавирусна пандемия, и да им напомнят да спазват препоръчителните защитни мерки.

Christmas and Thailand's love of elephants combined Wednesday when four of the giant creatures dressed as Santa turned up at a school just outside Bangkok, complete with huge coronavirus maskshttps://t.co/GzmJeAZMsL pic.twitter.com/Kt5196CgPh — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2020

По традиция слоновете раздават подаръци и лакомства на възпитаниците на учебното заведение. Този път четирите животни и техните водачи, издокарани с шапки на Дядо Коледа и с бели бради, трябваше да спазят правилата за социално дистанциране. Слоновете, снабдени с кошници, останаха отвън, където раздаваха маски с хоботите си на учениците, чакащите ги родители и случайни минувачи.

Децата масово споделиха, че посещението на "забавните", "симпатични" и "сладки" слонове ги прави изключително щастливи. Учениците казаха още, че възприемат животните - символ на страната, като свои приятели. Не липсваха обаче и натъжени деца, които заявиха, че им е мъчно, защото тази година слоновете не могат да влязат в училището.

Santa decided to use elephants instead of reindeer in Thailand for an annual school event in which elephants decorated for the occasion handed out balloons, and toys to about 2,000 children. https://t.co/0yr5CRpdOO pic.twitter.com/jte9fftpjz — ABC News (@ABC) December 24, 2018



Макар почти цялото население на Тайланд да изповядва будизъм, Коледа обикновено се отбелязва в страната като част от празничния сезон в края на годината.

