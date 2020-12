Археолозите откриха първите доказателства, че източноазиатските плодове и подправки са били въведени в Средиземнорието преди близо четири хиляди години. Това се разбира от химичния състав на зъбния камък при древните жители на южния Левант. Статия, описваща изследването, е публикувана в научното списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кои са основните храни в зимното меню според тибетските монаси?



Историците вярват, че Великият път на коприната и други търговски пътища, свързващи Европа и Азия, са се появили преди около две хиляди години. Те се появяват благодарение на появата на империята Хан на територията на съвременен Китай, както и на други централизирани държави в Централна Азия и Европа, които започват да търгуват помежду си.

Оказа се, че подобни търговски пътища са могли да съществуват много по-рано - преди около 3700 години. До това заключение стигнаха археолога от университета в Мюнхен (Германия) Филип Щокхамер и неговите колеги.



Те изучавали диетата на древните жители на Близкия изток - жители на големия търговски център Мегидо и селището Тел Ерани, в което живеели фермери и местни благородници. Затова изследователите се опитаха да разберат каква роля могат да играят стоките, внесени от други части на света, в живота на тези хора.

Популярна подправка помага срещу хронична умора



Щокхамер и колегите му са анализирали фрагменти от зъби, принадлежащи на 16 жители на Мегидо и Тел Ерани. Изследователите са изследвали химическия състав на зъбния камък, надявайки се, че той е запазил следи от протеинови молекули, свързани със специфични видове храни и други продукти на човешката цивилизация.



Те открили следи не само от пшеница и фурми, но и от по-екзотични храни: банани, куркума, просо, сусам и соя. По това време подобни продукти не се отглеждат в Близкия изток. Най-вероятно са били докарани там от Южна или Източна Азия.



Съответно, ако жителите на търговски град и уж изолирано селскостопанско селище ядат подобни продукти, това може да означава развити търговски пътища, които свързват Средиземноморието и Азия. Тоест търговци от Левант, Индия и Китай започват да контактуват помежду си още преди Вавилон да падне под ударите на хетите, а Египетското ново царство започва да изчезва.

Подправка удължава живота и намалява риска от ранна смърт



Щокхамер и колегите му се надяват, че по-нататъшни открития от този вид ще помогнат да се разбере какви други храни и подправки са донесени в Леванта от Азия, както и да се оцени мащабът на тази търговия и нейното въздействие върху разпространението на банани, просо и сусам в Северна Африка и Средиземно море като цяло.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .