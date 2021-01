Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон беше снимана да да плете по време на дебат в Европейския парламент.

По-време на днешната пленарна сесия в Брюксел Йохансон представи пред евродепутатите доклад за ситуацията с бежанците и мигрантите в ЕС.

Снимка: БТА

You can watch today's #EPlenary debate on the humanitarian situation of refugees and migrants at the EU external borders here: ⏱️timecode 11:45:18 https://t.co/DQlfErsJcD #MigrationEU https://t.co/mtpBlQdTgZ

Очевидно плетенето е хоби за еврокомисаря. Наскоро Йохансон изплете на всички свои сътрудници шарени чорапи.

Снимка: БТА

It’s a privilege to work together with the bright and competent men and women in my cabinet. To show how much I appreciate them I have knitted warm socks to them all: pic.twitter.com/N42Mlb3WvE