Директорката на ЦРУ Джина Хаспъл обяви днес, че подава оставка, предаде ТАСС, като се позова на нейно писмено заявление, разпространено от ЦРУ. Тя беше първата жена, оглавила разузнавателната агенция.

The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.



You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt