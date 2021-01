Ватиканът започна днес да предлага безплатна ваксинация срещу COVID-19 на бездомниците в Рим, предаде Ройтерс. Имунизациите протичат в атриума на зала „Павел Шести”, където се провеждат седмичните папски общи аудиенции, но сега заради пандемията не се използва много често.

Папа Франциск се е ваксинирал срещу коронавирус

Процесът на ваксинация се наблюдава от 57-годишния кардинал поляк Конрад Крайевски, ръководител на папската благотворителна служба, който активно се грижи за бездомниците в Рим.

Близо 25 души без дом, използващи приюти на папската благотворителна служба, получиха първата си доза от ваксината. Още ще бъдат ваксинирани през идните дни, се казва в изявление на Ватикана.

