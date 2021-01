Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс заяви в Twitter, че е получил първата доза от ваксината срещу коронавирус тази седмица. Той отбеляза, че след имунизацията се чувства чудесно, предава DarikNews.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd