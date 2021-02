Историческият втори процес за импийчмънт срещу Доналд Тръмп по обвинение в подстрекаване на смъртоносния щурм на американския Капитолий миналия месец, започна днес, с което републиканецът стана първият бивш президент на САЩ, който ще бъде съден от Сената, предаде Ройтерс. Сенатът ще бъде свикан като съд по импийчмънт, каза в началото председателстващият сенатор демократ Патрик Лийхи.

Процедурата срещу Тръмп започна миналия месец от контролираната от демократите Камара на представителите заради ролята му в нападението на 6 януари срещу Капитолия от тълпа негови привърженици. По-рано същия ден Тръмп произнесе пламенна реч пред свои привърженици във Вашингтон, в която повтори необоснованите си твърдения, че загубата му на президентските избори на 3 ноември е била резултат от мащабни изборни измами и насърчи привържениците си "да се борят с всички сили".

Адвокатите на Тръмп отговориха на обвиненията за импийчмънт

Адвокатите на защитата планират да изтъкнат, че само действащ президент може да бъде подложен на процес по импийчмънт. Демократите изглежда няма да успеят да съберат мнозинство от две трети, необходимо за признаване на Тръмп за виновен от 100-членния Сенат, който е разделен 50-50. Милиардерът Тръмп, който сега живее във Флорида, няма да присъства лично на процеса и почти няма съмнение, че ще бъде оправдан, отбелязва Франс прес.

В пълно мълчание, законодателите демократи, натоварени в обвинението, изминаха пътя до залата на Сената по същите коридори на Капитолия, седалище на Конгреса на САЩ, в които подкрепящи Тръмп демонстранти се бяха втурнали на 6 януари, предизвиквайки хаос и евакуация на парламентаристите, предаде АФП.

House impeachment manager Rep. Cicilline: "Impeachment is not merely about removing someone from office. Fundamentally, impeachment exists to protect our constitutional system." https://t.co/boOuM0LUU1 pic.twitter.com/k83WwPZAEc