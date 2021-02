Показаха неизлъчвани кадри от щурма над Капитолия. Бунтовниците са искали да екзекутират Пенс, пишат BBC.

Щетите в Капитолия след щурма (ГАЛЕРИЯ)

На видео се вижда как тогавашният вицепрезидент на САЩ Майк Пенс се евакуира от сградата, когато бунтовниците вече са вътре и го търсят.

НЕИЗЛЪЧВАНИ КАДРИ: Нападението над Капитолия отвътре (ВИДЕО)

The House showed new footage of the Capitol riots, including film of Mike Pence evacuating. Rioters were within 100 feet of Pence and his family and "just feet" from the Senate chamber.



