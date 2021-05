Стотици хиляди жители на Москва гледаха пищна заря през изминалата нощ. С пиротехническото шоу завърши отбелязването на Деня на победата.

Watch spectacular fireworks show in #Moscow held in commemoration of the 76th anniversary of Victory in the Great Patriotic War.

