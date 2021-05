Осемнадесет мъртви слона са открити в североизточния индийски щат Асам, а държавните служители твърдят, че животните са били убити от мълния, паднала в резервата Кандоли, съобщава агенция "Фокус".

Местните жители информираха властите, след като са намерили мъртвите слонове.

