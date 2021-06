Поредица експлозии разтърсиха завод за муниции в Централна Сърбия, съобщи сръбската държавна телевизия, цитирана от БТА.

One more explosion occurs in ammunition factory “Sloboda” #Cacak, #Serbia. The second one in the last 14 days. Officials ordered the evacuation of surrounding residents due to fear of repeated explosions. The cause is still unknown.#UEMS #explosion #safety #PSSM #CWD pic.twitter.com/flU5YvDhh9