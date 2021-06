Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер удари перуанската столица и други части на крайбрежието, предаде Франс прес. Епицентърът е бил на стотина километра от Лима.

Много от жителите на столицата са се уплашили и са излезли от домовете си, съобщава журналист на Франс прес. Трусът е регистриран в 21,54 минути местно време. Според Германския изследователски център за науките за Земята огнището е било на дълбочина от 10 километра.

Засега не се съобщава за щети и пострадали.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.8 Near Coast of Central Peru 42 min ago pic.twitter.com/pIvFVJNxFq