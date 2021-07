Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че с цел на усилията в борбата срещу разрастването на коронавирусната епидемия, ваксинацията срещу COVID-19 ще бъде задължителна за всички здравни работници и за всички други работници, които са в контакт с уязвими хора. "Тези хора ще имат възможност до 15 септември да се ваксинират и след това ще се прилагат санкции", каза Макрон в обръщение към сънародниците си. "Ако не действаме сега, броят на новозаразените и на приетите в болница с коронавируса ще нарасне", предупреди Макрон.

Франция препоръчва незабавно задължително ваксиниране за медицинския персонал

