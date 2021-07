Най-малко шестима души са загинали при верижна катастрофа на 20 автомобила по време на пясъчна буря в американския щат Юта, предаде Асошиейтед прес, като се позова на щатската патрулна служба.

Fun #utah #weather while driving in West Valley on 5600 West at Highway 201



PSA — When in a crazy drought, you should probably pray straight up for “Rain” and not “Moisture” if you live in Utah (you know who you are). There’s definitely some moisture in this dirt and sandstorm pic.twitter.com/hvocnqaYrn