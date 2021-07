Мощна експлозия разтърси химически промишлен обект в западногерманския град Леверкузен. Огромни стълбове дим се издигат над съоръжението, съобщава вестник "Експрес". Според информация на местни медии взривът е избухнал в инсинератора за опасни отпадъци.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8