Легендарният футболист Лео Меси ще напусне „Барселона”. Новината потвърдиха от клуба.

СНИМКИ НА ФУТБОЛИСТА ВИЖТЕ ТУК

Аржентинският нападател и „Барселона” успяха да се споразумеят за следващия му договор, но не могат да го подпишат на практика, съобщава Ройтерс.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona