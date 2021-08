Започна опаковането на Триумфалната арка по проект на Кристо. Два крана се издигат пред монумента до самия му връх, скулптурите вече са защитени и десетки хора работят по проекта, съобщава АФП.

Сбъднатата мечта на родения в България творец и съпругата му Жан-Клод ще бъде показана от 18 септември до 3 октомври. Триумфалната арка, която е висока 50 м, ще бъде изцяло обвита с 25 000 кв. м сребрист полипропилен, който по-късно ще бъде рециклиран. Той ще бъде придържан от 3 км червено въже. През 1985 г. Кристо опакова по същия начин моста Пон-Ньоф над Сена.

Подготвителните работи по Триумфалната арка започнаха в края на юни. Ръководи ги Владимир Явашев, племенник на Кристо, каквато е била волята на покойния артист. Френският Център на националните паметници подкрепя изцяло проекта.

"Ще бъде като жива, ще се променя с вятъра и ще отразява светлината. Гънките ще се движат, повърхността на паметника ще стане чувствена" - така самият Кристо представи проекта си две години преди смъртта си.

Фотомонтажът на опакованата Триумфална арка е подписан от Кристо и Жан-Клод през 1962 г. Тази идея им идва, докато гледат монумента от прозореца на първия си парижки апартамент на авеню "Фош".

Check it out! I just published Art Thoughts: L’Arc de Triomphe Wrapped.1. https://t.co/OMV7yQJjhI

If you don't already have plans to visit Paris in September, make them now!