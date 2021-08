Отборът на Пари Сен Жермен официално обяви, че суперзвездата Лионел Меси вече играч на клуба. Легендарният футболисти подписа двугодишен договор с ПСЖ.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Парижани публикуваха кратко видео, в което се виждат 6 „Златни топки“, което намеква, че трансферът на аржентинеца е факт.

Стотици фенове обсадиха парижкото летище, за да чакат футболиста.

ЕМОЦИОНАЛЕН МОМЕНТ: Меси се разплака при сбогуването си с "Барселона" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Видео: Ruptly

Снимка: БТА

ОФИЦИАЛНО: Легендарният футболист Лео Меси напуска "Барселона"

Бащата на Меси проговори за бъдещето на футболиста (ВИДЕО)

Live from paris airport ❤⚽️🇦🇷

Few more minutes to go.

Fans are crazy at the moment.

Messi is coming.. Lets gooo🇫🇷#messi #MessiPSG #PSGhttps://t.co/Ar8oWgkbor