Купувачите в супермаркет в Южна Калифорния са били шокирани да установят, че из магазина се разхожда мече и разглежда изложените стоки, предаде Асошиейтед прес.

Необичайната случка се е разиграла пред уикенда. Видео, излъчено от Си Би Ес 2, показва как малката мечка се разхожда по пътеките в супермаркета "Ралфс" в района Портър Ранч в долината Сан Фернандо.

A little bear 🐻 ran into a supermarket in Los Angeles, causing panic and a few bemused looks pic.twitter.com/9RQA9YmicJ