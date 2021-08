Осемдесет и една станаха жертвите на наводненията в Северна Турция, а 16 изчезнали се издирват, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/.

Седемдесет от жертвите на наводненията на 11 август, предизвикани от проливни дъждове, са от окръг Кастамону, 10 са от Синоп, а един човек е загинал в Бартън. Издирват се десет безследно изчезнали в Кастамону и шестима в Синоп.

Residents of Bozkurt, Turkey, evacuated due to the devastating floodwaters that tore through the city, killing at least 44 people, while search and rescue crews look for anyone stranded by the floods: https://t.co/9rt8g1iAAd pic.twitter.com/25eBtqQCFv — AccuWeather (@accuweather) August 14, 2021

Спасителите полагат денонощни усилия за откриването на гражданите, които са в неизвестност, посочи АФАД. Близо пет хиляди сгради в трите окръга са били инспектирани след наводненията. Установено е, че 230 сгради в Синоп, 195 в Кастамону и 46 в Бартън са понесли тежки щети. Отделно при бедствието са рухнали напълно 24 сгради.

Flash floods in Bozkurt, Turkey, sweep away cars and collapse building in Kastamonu Province, near the Black Sea.



Read more here: https://t.co/KkF5lu1Voo pic.twitter.com/zvywryyTsW — Sky News (@SkyNews) August 14, 2021

Над 10 хиляди души персонал работят по отстраняването на последиците от наводненията в засегнатия район. На мястото на срутилите се мостове са изградени временни. За спешни нужди на пострадалите в трите окръга са отделени 83 милиона турски лири /8,3 милиона евро/.

UPDATE: At least 27 people were killed and dozens more are believed missing in the severe floods and mudslides that struck northern Turkey, officials said Friday. More https://t.co/RmuliaE4O8 pic.twitter.com/XUW8AXnVlv — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 13, 2021

В дарителска кампания на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/ са събрани 220 милиона турски лири /22,1 милиона евро/. Психологическа подкрепа е оказана на близо 4000 лица.