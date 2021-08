Прочутата чернокожа френско-американска певица и танцьорка Джозефин Бейкър ще бъде погребана в парижкия мавзолей Пантеон, съобщиха световните агенции, позовавайки се на френската министърка Аниес Пание-Рюнаше.

С публикация в Twitter, в която посочва, че тази "велика дама, обичала Франция, ще влезе в Пантеона", министърката благодари на президента Еманюел Макрон за оказаната висока чест на покойната музикална легенда и офицер от френската армия.

Макрон обяви решението след срещата си инициативен комитет, събрал близо 40 000 подписа за полагането на тленните останки на Бейкър в Пантеона.

Тя ще бъде първата чернокожа жена, която ще почива в гробницата в Латинския квартал на френската столица. Сградата, построена като църква, е превърната през Френската революция в светски храм в прослава на най-влиятелните и значими личности.

Джозефин Бейкър е родена в Сейнт Луис, щата Мисури през 1906 г., но славата я спохожда, след като пристига в Париж през 20-те години. Тогава много чернокожи американци са във френската столица след края на Първата световна война и разпространяват американската джаз култура.

Бейкър е френски гражданин от 1937 г., става част от френската съпротива по време на Втората световна война, има чин лейтенант от армията. Умира през 1975 г. и е погребана в Монако.

Тленните й останки ще бъдат препогребани в Пантеона на 30 ноември и така Бейкър ще почива до други национални икони като писателите Емил Зола и Виктор Юго, философа Волтер и политичката Симон Вейл, която е последната жена, погребана в мавзолея през 2018 г.

