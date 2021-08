Израелските военновъздушни сили бомбардираха рано тази сутрин оръжейни складове на палестинските ислямисти от радикалното движение Хамас в Ивицата Газа в отговор на снощната демонстрация с насилие до издигната от Еврейската държава гранична ограда в района, при която израелски полицай беше тежко ранен, предадоха световните агенции.

Вчерашното насилие избухна след като стотици палестинци участваха в демонстрация, организирана от упрявляващата Газа групировка Хамас, за да привлекат вниманието към израелско-египетската блокада на района и по повод 52-рата годишнина от пожара в джамията Ал Акса, предаде ДПА

.Насилието започна, когато десетки хора се приближиха към укрепената гранична ограда и започнаха да хвърлят камъни и експлозиви към израелските войници, прикривайки се зад гъстия черен дим от подпалени автомобилни гуми. Най-малко 24 палестинци, между които и 13-годишен, са ранени от израелски огън, по данни на здравното министерство в Газа. Израелски граничен полицай е бил прострелян и е в критично състояние, предаде Асошиейтед прес.

Israel's military say they bombed weapons sites in the Gaza Strip Sunday, after protests against the Israeli-Egyptian Gaza blockade.



