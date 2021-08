Огнестрелни оръжия, принадлежали на Ал Капоне, един от най-известните гангстери в света, ще бъдат предложени на предстоящ търг в Калифорния от неговите наследници, предаде Франс прес.

Сред 174-те лота, за които ще могат да наддават участниците в търга, са любимият пистолет Колт калибър .45 на Капоне, семейни снимки, писмо, написано до сина му от килията му в "Алкатрас", леглото, което е споделял със съпругата си в луксозната им вила във Флорида.

Колекцията, която ще бъде пусната в продажба на 8 октомври в Сакраменто от тръжна къща "Уидърълс", е от наследството, оставено през 1947 г. от Ал Капоне на вдовицата му Мей Капоне, която я завещава на единствения им син Сони.

Ал Капоне, наричат също "Белязаният", е един от най-страховитите мафиотски босове по времето на Сухия режим в САЩ, когато всяко производство или продажба на алкохол е официално забранено.

Maybe these items would be better off in a museum.



