Няколко хиляди души излязоха на протест в германската столица Берлин срещу ограничителните мерки, наложени от правителството с цел овладяване на разпространението на новия коронавирус, предаде Асошиейтед прес.

Това стана, въпреки че полицията забрани девет планирани за днес демонстрации, включително една на базираното в Щутгарт движениеQuerdenken - най-изявените противници на локдауните в Германия. Организаторите на четири от протестите, които не бяха разрешени, сезираха съда. Той обаче позволи провеждането само на една от демонстрациите, в която е планирано да вземат участие 500 души днес и утре.

Протестното шествие премина днес по улиците на Берлин, придружавано от полицаи, полицейски микробуси и дори хеликоптер, съобщи ДПА. Повече от 2000 полицаи бяха разположени в целия град, за да могат да контролират спазването на обществения ред по време на неразрешената демонстрация.

Междувременно контрапротест събра голямо множество под лозунга "Влак на любовта" и под звуците на техно музика. Тези демонстранти се обявиха в подкрепа на наложените от правителството ограничителни мерки.

